Salma reveló vivir con miedo por amenaza de Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Salma Hayek reveló que el poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, amenazó con romperle las rodillas, además de que reiteró que también le advirtió que la mataría luego de que ella rechazó sus propuestas sexuales.



En una conversación que sostuvo con la conductora Oprah Winfrey, en el teatro Apollo de Harlem, Hayek afirmó que la experiencia de filmar una película producida por Weinstein la dejó paranoica.



Hayek aseguró que Weinstein dijo a Julie Taymor, la directora de la película "Frida": "Voy a romperle las rótulas" a la mexicana, a quien además calificó con un vulgar sinónimo de los genitales femeninos.



"Estaba deprimida. Vivía con miedo. Intenté salir, pero no podía", dijo Hayek. La revelación se suma a las que la actriz y productora hiciera en una columna escrita en diciembre para el diario The New York Times, en la que señaló que Weinstein amenazó con matarla y la presionó para que filmara una escena de sexo desnudo con una coprotagonista femenina.



La actriz también indicó que estaba "avergonzada" de no haber denunciado antes al productor, cuando reporteras del Times le pidieron que contara su historia en la primer oleada de denuncias contra Weinstein, señalado por varias mujeres.