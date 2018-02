A Kate del Castillo le repugnan festejos de San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Puede que sea porque no tiene pareja o porque en cuestiones del amor no le ha ido nada bien.



El caso es que la actriz Kate del Castillo dice que le repugna el 14 de febrero, fecha en la que en muchos lugares del mundo se hace honor al amor y la amistad.



"No se pierdan ‘Neteando’ […] Vamos a estar hablando del 14 de febrero", dijo la actriz sobre el podcast que graba junto a su amiga Jessica Maldonado y que promueve en su cuenta oficial de Instagram.



Luego de hablar del tema que tocaría, la artista se metió el dedo a la boca y soltó un "aaaagh", en señal de cuánto detesta la celebración.



"Odio ese día. Pero vamos a estar hablado también de que si sirven estos ‘day sites’, como eHarmony", dijo acerca de los sitios en los que las almas solitarias pueden encontrar pareja, pero ella no cree tanto en eso.