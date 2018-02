José José está en riesgo de recaer: Oncólogo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Carlos Chan, oncólogo que operó a "El Príncipe de la Canción" en noviembre pasado en el Instituto Nacional de Nutrición, dijo en entrevista que el traslado a Miami del intérprete lo sorprendió y que la última vez que lo vio en persona, un día antes de irse de la ciudad, el optimismo y sus ganas de salir adelante eran su sello.



"Lo vi muy bien y ya caminaba. Todavía muy delgado pero con un programa de nutrición mucho más adecuado porque ya estaban nutriendo a través de una sonda enteral (que es conectada al estómago o al intestino). Quedamos de vernos pronto pero luego supe que se fue de viaje, fue una sorpresa", afirmó.



El doctor recalcó que pese a que él hubiese optado porque no viajara, la decisión final fue íntegramente de la familia del artista.



"No era adecuado que viajara pero tampoco me preguntaron directamente. Yo no sé exactamente cómo llegó, yo pienso que llegó a internarse para valoración después de un viaje y una sonda que trae de alimentación pero su estado actual lo desconozco, había que tener muchísimo cuidado en el traslado.



"Estaba bajo cuidado y con varias citas en el hospital, yo lo vi en su casa el lunes, un día antes de que se fuera y no sé quién firmado la responsiva, quién la habrá tomado, de nuestra parte no hubo ninguna, nosotros no sabíamos", aclaró.



Chan indicó que la alegría del intérprete de "El triste" es algo que ha mantenido a lo largo de este proceso. "Es una persona con un optimismo impresionante, con la sonrisa que lo caracteriza y siempre tuvo buenas atenciones. Es un gran paciente".



Sobre si el cáncer de páncreas que padece pudiera regresar al cuerpo del artista, Chang señaló que aunque cada paciente es distinto, hay factores de riesgo, como en caso de que las defensas bajen y no hubiera un aumento de peso.



"Después de la radioterapia y quimioterapia se hizo una operación con intento de erradicar el tumor, pero sinceramente es difícil la curación completa; en este tipo de cáncer, la recurrencia es más la regla que la excepción.



La cirugía les da más tiempo antes de esta recurrencia y podrían pasar años antes de que regresara pero es muy variable, a unos les regresa muy pronto y en un estado de debilidad y baja de defensas, por supuesto que es un riesgo".



El cantante fue trasladado el miércoles al hospital de Miami, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la familia a través del departamento de relaciones públicas de Coral Gables Hospital, en donde, se dijo, pidió privacidad.