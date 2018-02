Daniel Bisogno se disculpa por decir que debería haber un permiso para atropellar ciclistas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Que era "una broma", aclaró Daniel Bisogno con su característico sarcasmo y por eso se disculpó este jueves durante el programa "Ventaneando" de haber dicho: "Debería haber un permiso para atropellar a los ciclistas si traes prisa".



"Obviamente cualquier persona con un mínimo de inteligencia entendería que esto es una broma pero quien no lo entiende, lo comprendo también y les digo que nunca, jamás, quise ofender a nadie con esta broma que era simplemente un poco de humor negro que nos caracteriza como mexicanos".



Y en fecto, algunos ciclistas no entendieron así la broma de Bisogno.



"Me parece muy lamentable que aun sabiendo de los miles muertos por accidentes viales sigamos pensando de esta manera", expresó Fernando García, coordinador del colectivo Tú en Bici.



"Se necesita en las vialidades respeto y conciencia de parte de todos los actores: Ciclistas, peatones y principalmente, automovilistas", agregó.



Maya, ciclista creadora del canal de YouTube Maya en Bici, coincidió con Fernando.



"Es desafortunado que líderes de opinión en televisión abierta inciten a la violencia y segreguen a la sociedad. Es impresionante la facilidad con la que una persona puede referirse a acabar con la vida de alguien más. No es humor negro y es claramente una opinión emitida desde lo más profundo de su persona, sin cuidar el espacio en el que se emite y sin medir el impacto que puede generar un mensaje de este tamaño.



"Como ciclista, como peatón, como usuaria de la vía pública y, en general como ser humano, lo que pediría es respeto a la vida de los demás".



Sea broma o no, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) abrió un expediente en contra del también actor.



"Este Consejo trabaja ya con los grupos ciclistas en la CDMX, así como con las autoridades correspondientes", informó el organismo a través de su cuenta de Twitter y consideró los comentarios como graves pues incitan a la violencia y el odio, por lo que le exigió una disculpa pública.