José José casi 'secuestrado' por su hija

CIUDAD DE MÉXICO()

Tras el repentino viaje que realizó José José a Miami como parte de su recuperación y que luego de esto se dijera que se encontraba hospitalizado allá, Gustavo Adolfo Infante reveló que el cantante podría encontrarse en la casa de la menor de sus hijas.



El periodista reveló el momento en que Sarita tomó la decisión sin consultar a sus hermanos Pepe y Marysol, y la manera en que se negó a que Laura Núñez, asistente del "Príncipe de la Canción", viajara con ellos.



"Me cuentan que (…) cuando José se queda solo con Sarita (…), Sarita lo convence de ‘vámonos a Miami papá’, José no es un bebé, José le dice ‘sí vamos a Miami’. Consigue que la compañía de discos le pague la ambulancia aérea, a nadie le avisa, entonces Laura hace su maleta para irse con ellos a Miami. Entonces ya nos vamos a Miami y Sara dijo: ‘no, tú no vas’".



Acto seguido, Infante relató: "Después Sara Salazar, la mamá de esta muchacha (y) esposa de José José, lo estaba esperando en el aeropuerto de Miami, con la salvedad de que no le avisó que no llegaban al aeropuerto de Miami, sino que llegaban al aeropuerto que queda al norte de Miami, 45 minutos de ahí, porque era un avión particular".



"Dicen, pero ni Marysol estaba enterada, ni Sara Salazar, la mamá estaba enterada, ni José Joel estaba enterado, y Laura ya cuando iba con su maleta (le dicen) tú no vas", finalizó.