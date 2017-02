Glenn Close retoma su papel más desafiante

NUEVA YORK (AP )

Retomar uno de los papeles que más triunfos le ha dado en el teatro fue relativamente sencillo para Glenn Close. Todo lo que tuvo que hacer fue abrir su guardarropa.



La actriz conserva la mayoría de sus vestuarios, incluyendo esos increíbles que usó al interpretar a la delirante ex estrella de cine Norma Desmond en "Sunset Boulevard". Así que para una nueva versión del musical de Andrew Lloyd Webber, presentada en Londres el año pasado, se ofreció a rescatarlos

incluyendo todas las pelucas y una marioneta de chimpancé de Desmond.



A la mayoría de la gente no le queda la ropa que usaba hace cinco años, pero Close, de 69, quien se ve de lo mejor con su pelo blanco corto, no tuvo mucho problema para ponerse esos vestidos elegantes dos décadas después.