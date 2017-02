Dulce María aclara que no espera bebe y es pro vida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Respecto a la versión de que está embarazada, como lo aseguró una revista de circulación nacional, Dulce María aclaró que no lo está y que está en contra del aborto.



“Estoy en pro de la vida. De hecho, he participado en campañas en contra del aborto y el día que tenga un bebé, aunque primero espero casarme, será una gran bendición como mujer. Mientras tanto, es mentira y les pido que no se dejen llevar por chismes”, apuntó.



Aclaró que tampoco planea boda con su novio, el productor Paco Álvarez, pero desea que las cosas entre ellos continúen funcionando bien.



“Me siento muy contenta porque es una persona que me apoya mucho, me respeta, me trata muy bien, me cuida y no me ve como una mujer famosa, sino como lo que soy, una persona”, afirma.



“Sí me gustaría casarme, pero no en este momento, no hay planes. Sin embargo, de llegar ese día, quisiera que estuviera la gente más cercana.



“Ahorita quiero dedicarme a mi carrera y después decidir tener hijos y casarme, pero mucho más consciente, no hacerlo porque la sociedad te diga que ya era hora”, indicó.

Como parte de su gira, Dulce María informó que en abril se estará presentando en Sao Paulo, Brasil, y para julio en Madrid, España.



El 24 de marzo arrancará su “DM World Tour” en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, con Sebastián Yatra y Christian Chávez como invitados especiales.