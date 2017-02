Las famosas más gustadas en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este miércoles Beyoncé logró conseguir el récord de la foto con más "me gusta" en Instagram, título que poseía Selena Gómez, quien a pesar de ya no tener la imagen más popular posee ocho imágenes en el top 10 de las populares en la red social.



La esposa de Jay-Z consiguió registrar hasta el momento más de 10 millones de “me gusta” con la foto en la que anunciaba su embarazo hace una semana.



La fotografía que rápidamente se popularizó sigue acumulando "likes" y dejando muy por detrás a otras exitosas imágenes.



Dentro de las diez fotos más populares en Instagram, el décimo lugar es ocupado por Selena Gómez, quien antes de la reciente foto de Beyoncé tenía las imágenes más exitosas de la red.



Gómez no sólo ocupa el décimo lugar con una foto de uno de sus conciertos que hasta este día tiene más de 3.3 millones de corazones, además tiene siete imágenes más en este top.



Solo Kendall Jenner consigue dar pelea y muestra su popularidad entre los seguidores de Instagram, quienes lograron que tenga la novena imagen más popular, misma que publicó hace casi dos años en la que aparece con su cabello largo y formando corazones que hasta ahora tiene 3.6 millones de "likes".



Las posiciones subsecuentes (ocho, siete, seis, cinco cuatro, tres y dos) son ocupadas por Gómez, quien fuera novia de Justin Bieber y que registra con sus publicaciones más de cuatro millones en cada una, exceptuando una en la que aparece con el cabello suelto y tomando una bebida de cola.



Esa fotografía hasta hace unas semanas era la instantánea más popular de Instagram, dicha imagen tiene ahora 6.4 millones de likes.