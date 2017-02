"La doble vida de Estela Carrillo", homenaje a música regional

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rosy Ocampo explica que su nueva telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” no sólo habrá historias basadas en la vida real y en la situación de los migrantes mexicanos también es un homenaje a la música regional mexicana.



De esta forma, además de que el tema principal está interpretado por Julión Álvarez y de que sus personajes están inmiscuidos en el mundo del género regional, se mostrarán temas como el “lavado” del dinero.



"Obviamente lo tratamos, porque se trata de ‘lavado’ de dinero y el personaje de Danilo es quien lo introduce. Pero nuestros protagonistas Bryan (David Zepeda) y Estela (Ariadne Díaz) van a actuar en contra de todo esto y sí se trata porque es parte de la vida, del día a día, del regional mexicano y lo que queremos hacer una historia basada en hechos reales, de una manera ficcionada", explicó la productora.



La producción tendrá su estreno el próximo lunes 13 de enero a las 21:00 horas en Las Estrellas y es fruto de la investigación hecha por el equipo. Más de un año tomó llegar a la versión final de la historia que se verá en pantalla.



Ocampo explicó que tomaron historias de madres indocumentadas, migrantes, gruperos e incluso incidentes como balaceras.



"Son mujeres que luchan para salir adelante. Quisimos que fuera lo más actual posible. Además me gustaría aclarar que esta es una telenovela y no un formato nuevo como lo que están ahorita", explicó la productora.



“La Doble vida de Estela Carrillo” está protagonizada por Ariadne Díaz, David Zepeda, Danilo Carrera, África Zavala, Erika Buenfil.