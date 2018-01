Luis Miguel llega a acuerdo por demanda en EU

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

El cantante mexicano Luis Miguel alcanzó un acuerdo extrajudicial con la compañía que lo demandó por el adeudo de una renta de una residencia en una exclusiva zona de Los Ángeles, California, reportaron hoy aquí sus abogados.



El intérprete de éxitos como "La incondicional" y "No sé tú" había sido demandado por el pago de 232 mil 560 dólares por la empresa a la que le rentó la propiedad, cuya renta mensual ascendía a 58 mil dólares.



La demanda por incumplimiento de contrato había sido presentada en contra de Luis Miguel Gallego Basteri y Lion Productions.



Este martes quedó asentado en la Corte Superior de Los Ángeles el acuerdo extrajudicial alcanzado entre ambas partes, aunque no se precisó el monto acordado, con lo que el cantante dio por terminada la querella en su contra.



Con anterioridad, Luis Miguel ha enfrentado diversas demandas judiciales tanto en México como en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, California; y Miami, Florida.



El año pasado, "El Sol" enfrentó una demanda de un ex colaborador que lo acusó de incumplimiento de contrato, asunto que quedó resuelto también con un acuerdo extrajudicial.



De igual forma, una demanda en su contra interpuesta por el cantante Alejandro Fernández, por una gira de conciertos fallida, también llegó a su n hace algunas semanas.



Fuente: Notimex