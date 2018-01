Vestido rojo causa controversia en los Globos de Oro

LOS ÁNGELES, California(AP )

Casi todas las estrellas que asistieron a los Globos de Oro se vistieron de negro para protestar contra el abuso y el acoso sexual en Hollywood por lo que un vestido rojo se notó mucho en la alfombra.



La actriz Blanca Blanco abandonó el código del vestido negro por uno rojo con enormes aberturas en la falda y la parte superior que la llevó a ser criticada en las redes sociales. En cambio otros decían que avergonzarla por la elección de su color era parte del problema.



La protesta del domingo en negro fue promovida por la recientemente creada Time's Up. La iniciativa está conformada por cientos de mujeres en la industria de los espectáculos, incluyendo Meryl Streep y Oprah Winfrey, quienes se unieron para abogar por la igualdad de género entre las filas de ejecutivos.



Otra de las mujeres que no se vistieron de negro fue Meher Tatna, la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Dijo que en India el negro es el color del luto y no se usa en eventos sociales, además de que su vestido rojo fue hecho hace meses.



No estaba claro si Blanco no se enteró de la iniciativa o prefirió ir a su manera.



Tras la ceremonia la actriz californiana tuiteó: “El asunto es más grande que el color de mi vestido #TIMESUP".