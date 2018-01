Fallece Donnelly Rhodes, actor de 'Battlestar Galactica'

MADRID, España(Agencias)

El actor canadiense Donnelly Rhodes murió este lunes 8 de enero a los 80 años, tras una dura lucha contra el cáncer.



El intérprete era conocido para el gran público por su papel como Doctor Cottle en "Battlestar Galactica" y su aparición en series tan populares como "Expediente X", Cheers o The Flash.



Rhodes era guarda forestal y mecánico aeronáutico en la Royal Canadian Air Force, pero pronto centró su vida laborar en el mundo de la interpretación.



El actor debutó en los años setenta con pequeños papeles en series tan populares como "Bonanza", "Mr. Ed" o "La hora de Alfred Hitchcock" para en los setenta contar con papeles de mayor importancia en otras ficciones como "Misión: Imposible" o "Sidestreet".



Su primer gran papel fue en la comedia de la ABC "Enredo" donde interpretó a Dutch Leitner en sus 38 episodios.



También participó en "Canción triste" de Hill Street, "Report to Murphy", "Cheers", "Las chicas de oro" y especialmente popular fue su trabajo la serie de ciencia ficción "Battlestar Galactica" interpretando al Doctor Cottle.



Recientemente apareció en títulos como "Expediente X", "The L Word" o "Smallville". "The Flash" y "Legends of Tomorrow", como el agente Smith.



Además, ha recibido varios galardones como los premios Géminis, interpretando a Leo Shannon en 'Da Vinci's Inquest' y un Lifetime Achievement Award que rememoraba su trayectoria televisiva.



Sus familiares y amigos, como el productor y guionista de "Battlestar Galactica" (Ronald D. Moore), han querido despedirse de él, a través de las redes sociales.



Fuente: Europa Press