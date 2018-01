'Chulean' a Dulce María por fotos sin maquillaje

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Buen lunes!!!🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Una publicación compartida por Dulce Maria (@dulcemaria) el Ene 8, 2018 at 11:20 PST

Dulce María provocó suspiros y elogios entre sus fans al compartir una par de fotografías sin maquillaje.La actriz de 32 años subió a su cuenta de Instagram una instantánea en la que aparece al natural, junto a la foto escribió un mensaje de buenos deseos para este inicio de año."La vida es bonita ,no importa la situación que estés viviendo ...el simple hecho de vivir es un regalo , mientras tengamos los ojos abiertos apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto ,no dejemos de sorprendernos con la naturaleza ,la inocencia y aunque a veces nos cansemos no hay que renunciar a nuestros sueños. Buen día queridos Guerrerros de la vida".Para muchos de sus seguidores, la actriz se ve "más hermosa" sin tanto maquillaje. "Bella", "Hermosa", "Linda" y "Te amo", son algunos de los mensajes que le escribieron a Dulce María, quien con frecuencia comparte fotos al natural.