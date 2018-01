Oprah Winfrey, 'intrigada' por candidatura a la presidencia de EU

WASHINGTON D.C. (Agencias)

La magnate estadounidense de los medios Oprah Winfrey está "intrigada" por la posibilidad de postularse a la presidencia de Estados Unidos en 2020, pero no lo está analizando por el momento, dijo el martes una amiga cercana.



Gayle King, confidente de Winfrey, dijo en el programa "CBS This Morning" que no hay cambios en la conocida posición de la estrella de 63 años de que no está interesada en competir por la presidencia.



"Creo que está intrigada por la idea, así lo creo", dijo King. "También sé que, tras años viendo 'The Oprah (Winfrey) Show', uno siempre tiene derecho a cambiar de idea. No creo que lo esté evaluando en este momento".



Las redes sociales se encendieron en los últimos días ante la posibilidad de una candidatura presidencial de Winfrey después de su discurso del domingo en la gala de los Globos de Oro, en el que promocionó el movimiento "Time's Up" ("Se acabó su tiempo") contra el acoso y el abuso sexual.



CNN reportó el lunes, citando a dos amigos cercanos, que la productora de televisión y cine y actriz está pensando de forma activa en presentarse a la Casa Blanca.



El presidente republicano, Donald Trump, se enfrentaría encantado a Winfrey -una de las mujeres más ricas de Estados Unidos y relacionada desde hace tiempo con la política y la recolección de fondos del Partido Demócrata- en la elección de 2020, señaló un portavoz de la Casa Blanca el lunes.



Fuente: Reuters