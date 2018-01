Tres actrices acusan a James Franco de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de haber sido galardonado en los Globos de Oro por la película "The Disaster Artist", James Franco ha sido criticado y acusado en redes sociales por tres actrices que destaparon sus casos de acoso sexual en contra del actor estadounidense.



De acuerdo al portal El Mundo, las supuestas víctimas han lamentado que se le otorgara dicho premio a Franco justo en una ceremonia en la que se protestó en contra el acoso y el abuso sexual cometidos durante décadas por hombres de la industria del cine.



"¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? Dije demasiado. Buenas noches, os quiero", escribió en Twitter la actriz Ally Sheedy. "Vale espera. Adiós. Christian Slater y James Franco en una mesa en los Globos de Oro #YoTambién", continuó Sheedy.



"James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me pregunten por qué dejé la industria del cine y la televisión", añadió Sheedy, que trabajó con Franco, en 2014, en la obra "The Long Shrift". Sheedy borró todos estos mensajes de Twitter poco después.



La actriz Violet Paley también acusó a Franco a través de la red social, donde recordó que el actor trató de mantener relaciones sexuales con una menor de edad. "Bonito pin #Timesup James Franco.



¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene en un coche? ¿O la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que te hubieran pillado haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?".



El portal, también recoge que la actriz Sarah Tither-Kaplan igual ha criticado que Franco luciera en la solapa de su chaqueta el pin con el logo Time's Up, creado por las actrices de Hollywood para luchar contra el acoso sexual.



"Hey James Franco, bonito pin #timesup en los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que mi desnudo completo en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!", sentenció la actriz de 'The Long Home'.