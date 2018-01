LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Oprah Winfrey está “pensando activamente” en postularse como candidata a la Presidencia de Estados Unidos, dijeron dos de sus amigas cercanas a CNN el lunes.



Las dos amigas, que pidieron el anonimato para poder expresarse con libertad, hablaron tras el extraordinario discurso de Winfrey en los Globos de Oro el domingo por la noche, que despertó rumores de una campaña presidencial en el 2020.



Algunos de los confidentes de Winfrey la han estado exhortando en privado a que se lance como candidata, dijeron las fuentes.



Una de las fuentes dijo que estas conversaciones se remontan a hace varios meses. La persona enfatizó que Winfrey no ha tomado una decisión al respecto.



Un representante de Winfrey no respondió de inmediato a una solicitud para comentar al respecto.



La contienda demócrata para la Presidencia no iniciará oficialmente hasta después de las elecciones de medio término este año, pero muchos candidatos potenciales ya están buscando posicionarse.



“Presidenta Winfrey” fue el tema de conversación de todos en el mundo del espectáculo después de que Winfrey aceptó el Premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro.



Y la posibilidad de “¿Oprah para Presidenta?” fue una nota que recibió cobertura importante en la televisión matutina.



La piedra angular de su discurso fue el movimiento #MeToo. Pero su mensaje de esperanza, “Hay un nuevo día en el horizonte”, podría haber servido también como grito de guerra para una campaña.



Muchas celebridades y espectadores de tendencia liberal lo vieron así. Y eso podría haber sido exactamente lo que quería Winfrey.



Aunque Winfrey ha evadido preguntas sobre una campaña presidencial en el pasado, también ha reconocido que la elección del presidente Donald Trump ha dado un vuelco a los supuestos sobre cómo buscar un puesto político.



Tras el discurso, Stedman Graham, pareja de Winfrey durante mucho tiempo, fue citado diciendo que lanzarse como candidata sin duda es una posibilidad.



“Es decisión de la gente”, dijo Graham a un reportero de Los Angeles Times. “Ella lo haría sin lugar a dudas”.