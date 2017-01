Cierran el año con grandes estrellas

MEXICALI, Baja California(GH)

Ángela, Abelardo y Gustavo, integrantes de los Vázquez Sounds han de demostrado su crecimiento, no solamente musical, si no que dan a notar que se codean con importantes estrellas del entretenimiento.



Recientemente en la cuenta oficial de los cachanillas, se dejaron ver en fiestas de fin de año, entre las personalidades con las que se encontraban eran Aleks Syntek y el productor y ex integrante de Black Eyed Peas, Will I Am.



Después de no haber estrenado producción musical en un par de años, tan sólo sencillos y temas especiales, los hermanos al parecer se encuentran preparado disco.



Sería en los próximos meses cuando los Vazquez muestren un adelanto de esta producción que aparentemente será en su totalidad en inglés.



El trío de hermanos han aparecido en diversas publicaciones de revistas, premiaciones y demás eventos especiales, donde se dan a conocer aún más en el medio del espectáculo.



“Los Vázquez”, iniciaron en 2011 en la escena independiente lanzando el tema “Rolling in the deep” en redes sociales generando intereses de medios internacionales y rompiendo barraras generacionales y culturales, captando publico al rededor del mundo.



El trío cachanilla se ha hecho acreedor a múltiples nominaciones y premios, se han convertido en uno de los grupos nacionales con proyección internacional que han generado más de 340 millones de views en YouTube y otras plataformas.



Durante este tiempo han sido imagen de prestigiadas marcas internacionales, han participado en colaboración con fundaciones.