17 arrestados por atraco a Kim Kardashian en París

PARIS(AP )

La policía francesa arrestó el lunes a 17 personas en relación con el robo de más de 10 millones de dólares en joyas a Kim Kardashian West, quien fue atada y encerrada en un baño por ladrones armados que entraron por la fuerza a su apartamento alquilado en París en octubre.Las autoridades dijeron que la policía incautó armas y una gran cantidad de dinero en múltiples redadas, que comenzaron alrededor de las 6 a.m. en diferentes localidades en la región capitalina y el sur de Francia. Las edades de los sospechosos oscilan entre 23 y 72 años, e incluyen a varios delincuentes conocidos por robos y otros crímenes, según un documento policial visto por The Associated Press.Entre los objetos incautados están una pistola automática y otras armas, así como 140 mil euros (147 mil 500 dólares) en efectivo, dijeron agentes policiales que hablaron a condición de anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones públicas sobre la investigación en curso.A principios de este mes, Kardashian West rompió su silencio sobre el asalto en un adelanto del reality show de su familia en el que contó a dos de sus hermanas lo que pensó en ese momento: "Van a dispararme por la espalda. No hay salida".La fiscalía de París confirmó los arrestos, pero declinó decir si entre los detenidos estaban las cinco personas que la policía ha dicho que participaron en el robo.El pasado 3 de octubre, los asaltantes entraron por la fuerza a la residencia privada de la ciudad donde se alojaba Kardashian West, la amordazaron y la retuvieron a punta de pistola antes de huir con sus joyas. La estrella de reality shows estaba en París para asistir a desfiles de la Semana de la Moda.La policía habría localizado a los sospechosos a través de muestras de ADN halladas en la residencia, según reportes publicados en medios.Kardashian West tiene la costumbre de mostrar sus joyas y localización en las redes sociales. Incluso días antes del robo, publicó fotos de sí misma asistiendo a desfiles.La policía dijo que los ladrones sustrajeron un joyero con objetos por valor de 6 millones de euros (6,7 millones de dólares), así como un anillo valorado en 4 millones de euros (4,5 millones de dólares).La policía analizó imágenes de cámaras de vigilancia para tratar de identificar a los asaltantes, que llevaban emblemas policiales falsos en sus chaquetas.En ese momento, una portavoz de Kardashian West dijo que ésta estaba muy asustada pero físicamente ilesa. El robo suscitó nuevas dudas sobre la seguridad en la capital francesa tras una serie de ataques extremistas letales.Los sospechosos pueden ser retenidos por hasta 96 horas antes de que la policía formule cargos en su contra o los libere.