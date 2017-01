Channing Tatum comparte foto de su esposa desnuda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor estadounidense Channing Tatum sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía de su esposa, Jenna Dewan, desnuda.



“Hora de la siesta=el mejor momento”, escribió Tatum para acompañar la imagen en la que se ve a Jenna durmiendo de lado entre las sábanas, con gran parte del cuerpo al descubierto.



Poco después Jenna acudió a la entrega de los Globos de Oro en Los Ángeles.



La imagen ya tiene más de cinco mil comentario y casi cuatrocientos mil “me gusta”.



Al parecer, la pareja no tiene problemas en mostrar su intimidad, pues la actriz ha hablado de su vida sexual a la que define como “feliz y saludable”.



Comentó que no tiene nada de qué quejarse en el aspecto sexual. “Siempre he sido una persona muy sexual”.



Además dijo que como bailarines, Tatum y ella tienen cierta conexión con el cuerpo.