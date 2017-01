Los charolastras van juntos, 15 años después

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La alfombra roja de los Globos de Oro también brilló con la presencia mexicana, ya que tanto Gael García Bernal como Diego Luna acudieron este domingo al Beverly Hotel.



Fue como un reencuentro; en 2002 asistieron juntos por primera vez para con Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, que competía por Mejor película extranjera.



“Es muy padre ver todo lo que ha pasado y seguimos aquí, cada quien con sus respectivos proyectos”, dijo Diego a su paso, “me da gusto que a Gael le esté yendo bien, que lo hayan nominado también. Para mí venir a este tipo de eventos es para pasarla bien, ver a los amigos y convivir”.



Gael se dijo muy contento por su segunda nominación a los Globos de Oro por su actuación en la serie de Amazon, Mozart in the Jungle.



“Se siente muy bien que reconozcan tu trabajo y me siento muy contento de ser parte de esta serie”, comentó Gael, “agradezco a la Asociación de Prensa Extranjera por este honor”.



Los actores mexicanos también compartieron en las redes sociales su sentir rumbo a la alfombra roja.



“¡Yendo pa los goldengló! Acá @diegoluna_ dejando los frijoles en la lumbre”, escribió Gael.



“¡En camino! Here we go!!! #goldenglobes #VamosPorElBicampeonatoGael”, expresó Diego en Twitter sobre su deseo de que el charolastra volviera a obtener un Globo de Oro.