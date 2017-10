La desgracia de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood acusado de acosar mujeres

(AP )

Una destacada abogada anunció el sábado que dejó de representar al magnate cinematográfico Harvey Weinstein, que afronta acusaciones de acoso sexual que se remontan años atrás.



Además, una conductora de televisión se sumó a las denuncias contra el productor y una tercera persona dimitió de la junta directiva de su empresa.



Estos acontecimientos, sumada a la marcha de otro de los abogados de Weinstein, son las últimas consecuencias de la detallada denuncia contra el productor ganador de un Óscar publicada el jueves por The New York Times.



"Mi conocimiento es que el sr. Weinstein y su junta están avanzando hacia un acuerdo", dijo la abogada Lisa Bloom al anunciar su dimisión en Twitter.



Bloom no respondió a un correo electrónico pidiendo comentarios.



En el pasado representó a víctimas de acoso y agresión sexual.



Su trabajo con el copresidente de The Weinstein Co. le valió duras críticas en internet.



Bloom es la hija de la reconocida abogada de los derechos de la mujer Gloria Allred.



Charles Harder, otro letrado que representa al productor, no atendió de inmediato una petición para comentar lo sucedido.



Nicole Quenqua, portavoz de Weinstein Co., declinó realizar declaraciones.



Lanny Davis, uno de los abogados de Weinstein, ya no trabaja como asesor del empresario, dijo una persona familiarizada con la situación que no estaba autorizada a realizar comentarios en público.



Davis se negó a comentar la situación, según su oficina.



Las acusaciones sobre los presuntos delitos sexuales contra Weinstein se detallaron en un reporte publicado esta semana por The New York Times.



Weinstein está de baja indefinida en la empresa que fundó mientras se investigan las denuncias realizadas por varias mujeres, incluyendo las actrices Ashley Judd y Rose McGowan, y que se remontan a varios años atrás.



La conductora de televisión Lauren Sivan se sumó a ellas el viernes, contando a HuffPost un supuesto encuentro mantenido en 2007 con Weinstein.



Sivan, que entonces trabajaba en una televisora por cable de Nueva York, Long Island 12, denunció que el productor la habría acorralado en el pasillo de un restaurante de Manhattan que estaba cerrado al público y se masturbó delante de ella.



Según su relato, Sivan rechazó un intento de Weinstein de besarla.



"Bueno, puedes simplemente quedarte ahí y callarte”, afirma que le respondió el empresario.



Sivan, que ahora es reportera y presentadora del canal de Fox en Los Ángeles, Fox 11, no respondió de inmediato a una petición de comentarios.



Pero reafirmó la publicación del HuffPost en Twitter.



"Sí. Esto ocurrió. Afortunadamente yo no necesitaba un trabajo o un favor de él + no tuve que ser educada. Otras sí. Tengan eso en mente", tuiteó.



"Para los que preguntan ¿por qué esperé? Intenten contar esta historia hace 10 años. Solo es posible ahora por mujeres con mucho más nombre y más valientes que yo", agregó en otra publicación.



Tras conocerse el escándalo, varios miembros de la junta directiva de Weinstein Co. renunciaron a sus cargos, como Marc Lasry, presidente y director general de Avenue Capital Group, que fue confirmada el sábado por su portavoz, Todd Fogarty.



La de Lasry se une a otras salidas de la empresa, como el multimillonario Dirk Ziff y, según reportes, el ejecutivo de Technicolor, Tim Sarnoff.