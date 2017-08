Selena Gómez se une a película de Woody Allen

(GH)

Selena Gómez se une a Timothée Chalamet y Elle Fanning en la próxima película de Woody Allen, informó Billboard El proyecto aún sin título será lanzado por Amazon Studios y como la mayoría de las películas de Allen, se mantienen en secreto más detalles.Allen anteriormente trabajó con Amazon en su película 'Cafe Society'. Su próxima película 'Wonder Wheel', protagonizada por James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake y Kate Winslet, hará su estreno mundial la noche de cierre del Festival de Cine de Nueva York en octubre. También será lanzada por Amazon.Gómez, que produjo el éxito de la serie Netflix '13 Reasons Why', protagonizó 'The Fundamentals of Caring' y 'In Dubious Battle'.Próximamente, será actriz de voz en 'Hotel Transylvania 3'.