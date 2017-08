Le son fieles al 'trono'

MEXICALI, Baja California(GH)

Los fans de la serie ‘Juegos de Tronos’ fueron fieles a la transmisión del cuarto episodio, pese a su filtración desde el pasado viernes.



Pese a que el cuarto episodio de la séptima temporada de ‘Juego de Tronos’ se filtrara en Internet dos días antes de su estreno oficial por la cadena HBO, los fanáticos no dejaron de presenciar el capítulo el día y horario original.



Aunque la filtración del capítulo ‘The Spoils of War’ (Botín de Guerra), para muchos fue una gran noticia, para otros les parecía una falta de respeto para la serie y la cadena televisiva.



Puesto que para los fanáticos de hueso colorado, es casi ya un ritual prepararse cada domingo para ver los episodios de esta serie que tiene el mundo de cabeza.



Y éste no fue la excepción, porque como es costumbre, el capítulo estuvo lleno de grandes avances en la historia y enfrentamientos que todos los aficionados esperaban desde hace 6 temporadas.



La trama sigue avanzando de prisa, dejando a todos al borde de la pantalla en cada uno de los episodios. En esta ocasión, Arya Stark por fin llega a Invernalía para reencontrarse con su hermana Sansa y Brann, lo que a más de uno emocionó.



Los Lannister liderados por Jamie, se encuentran viajando de regreso a Desembarco del Rey luego de su ataque a la casa Tyrell.



Sin embargo, son interceptados por Daenerys Targaryen, montada en uno de sus dragones y acompañada del ejército Dothraki, para regalarnos uno de los mejores momentos en la historia de ‘Juegos de Tronos’.



En las redes sociales no tardó en convertirse en ‘Trending Topic’, donde los seguidores de la serie expresaron sus emociones luego de ver en acción a uno de los Dragones de la Reina Targaryen.



Sin duda esta serie sigue regalándole al mundo una de la historias más impactantes nunca antes contada, deteniendo al mundo por lo menos una hora cada domingo.



A la séptima temporada le restan únicamente dos capítulos, los cuales seguramente estarán llenos de un sinfín de emociones y momentos épicos.