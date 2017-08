"Game of Thrones" logra récord de audiencia pese a "hackeo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cuarto episodio de la séptima temporada de "Game of Thrones" logró un récord de audiencia en Estados Unidos.



De acuerdo con "Deadline", el capítulo del domingo registró una audiencia de 10.2 millones de espectadores, lo que significa una nueva marca para la serie de HBO.



El anterior récord pertenecía al primer capítulo de la nueva temporada, emitido el pasado 16 de julio, y que alcanzó 10.1 millones de espectadores.



Hace unos días, HBO fue víctima de un "hackeo" y en internet se filtraron no sólo un guión y capítulos de otras producciones, sino también el cuarto episodio de "Game of Thrones" dos días antes de su estreno oficial.



Actualmente se transmite la penúltima temporada de la serie, basada en los libros de George R.R. Martin.