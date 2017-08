Yo no quería ser famosa: Kylie Jenner

(GH)

Tonight @lifeofkylieone E! Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 2:23 PDT

Kylie Jenner mostró una versión desconocida, en lugar de documentar cada minuto de su rutina diaria u orquestar dramas personales para aumentar la audiencia en su nuevo programa.La hermana pequeña habló de cómo le ha afectado una fama que nunca quiso y que la convirtió en un personaje público con tan solo 9 años, cuando arrancó 'Keeping Up with the Kardashians'."Creo que he perdido muchas partes de mí. Mi faceta más divertida, por ejemplo. Cuando tenía 14 años publicaba a menudos videos graciosos, jugando y siendo yo misma, pero en cuanto me hice algo mayor."La gente dice cosas crueles todo el tiempo, así funcionan las redes sociales; es un espacio cruel y negativo", explicó la joven de 19 años en la primera entrega del programa.