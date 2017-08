'Despacito' abre las puertas de la radio anglo en EU

NUEVA YORK, EU(AP )

“Despacito” es fácilmente la canción del verano y la más reconocida a nivel mundial, incluyendo en Estados Unidos.



El megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que se mantiene en el tope de la lista Hot 100 de Billboard por 13ra semana consecutiva, marcó un récord como la canción más escuchada en el servicio de streaming Spotify y su video es el primero en alcanzar 3.000 millones de vistas en YouTube. También le ha abierto puertas a otros temas en español en la radio anglo estadounidense.



“La belleza detrás (de ‘Despacito’) es que nunca hubo la intención de que fuera un ‘crossover’. Cuando me senté con mi guitarra a escribir esta canción, sólo quería escribir una gran canción con la que la gente se conectara automáticamente, y que la bailara y realmente la disfrutara, así que fue muy bonito ver cómo, de una manera muy orgánica, todo el mundo se conectó con ella”, dijo Fonsi en una entrevista desde España, donde se encontraba para interpretar su éxito mundial.



“Realmente no fue algo forzado, no fue un artilugio. ... Es como una especie de accidente, se podría decir”, añadió el cantante puertorriqueño. “Hay algo mágico en esa melodía y en el ritmo y en la producción, ... y la gente en Rusia y Australia y el Reino Unido y Francia y Estados Unidos y Suramérica, todo el mundo la está bailando”.



“Despacito” es la primera canción mayormente en español que encabeza el Hot 100 desde la "Macarena" de Los del Río en 1996. El sensual tema se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop desde su lanzamiento en enero, vendiendo más de 7,7 millones de copias, basado en ventas digitales, streaming de audio y streaming de video, según Nielsen Music. Ha pasado 27 semanas en el No. 1 de la lista de éxitos latinos de Billboard, y mientras algunos creen que Juston Bieber ayudó a hacer de la canción un éxito cuando el cantante canadiense participó en el remix, la realidad es de hecho es lo contrario.



“Técnicamente, la razón por la cual Justin Bieber descubrió la canción fue porque ya era tan popular”, dijo Rocío Guerra, directora de cultura latina en Spotify.



“Despacito” ya estaba en Top 40 del Hot 100, y tras el remix con Bieber _ en el que el astro pop canta en inglés y español _ alcanzó el No. 1. El remix encabezó por 14 semanas la lista de éxitos globales de Spotify, hasta que la semana pasada fue destronado por otro tema en español que está sonando en la radio anglo y las listas pop: “Mi gente” de J. Balvin.



“Mi gente”, una colaboración con el DJ francés Willy Williams, está de No. 30 en el Hot 100 tras solo un mes en la lista.



“No creo que esto sea algo que pasó de la noche a la mañana. ... Es algo que la industria de la música latina y la comunidad creativa _ hemos estado trabajando tanto tiempo en esta dirección, y no pienso solo y específicamente en Estados Unidos, es una fuerza global”, dijo Guerra. “Plataformas como Spotify están dando acceso a las mismas canciones al mismo tiempo en todas partes, y eso nos está permitiendo tener más artistas (latinos) en la lista (global)”.



“Ha habido un efecto dominó”, agregó Guerra, quien dijo que actualmente hay ocho canciones latinas en la lista global de Spotify, que incluye 50. “Mientras más canciones ponemos en la lista global, más se acostumbra la gente a oír canciones en un idioma diferente”.



Añadió que Spotify ha pasado al menos dos años impulsando la música latina fuera de Latinoamérica: “Hemos tratado proactivamente de impulsar su consumo en países como Alemania, Italia, Suiza, el Reino Unido, obviamente Estados Unidos”.



Y hay pruebas de que está funcionando: Daddy Yankee se convirtió en el primer artista latino en llegar al No. 1 de Spotify en junio, desplazando a Ed Sheeran, y el género de música latina es el tercero a nivel global en el servicio, solo detrás del pop y el hip hop.



Actualmente pueden oírse ritmos latinos también en éxitos en inglés, como “Wild Thoughts” de DJ Khaled y Rihanna, que incorpora partes del megaéxito de Carlos Santana de 1999 “María, María”, y “Unforgettable” de French Montana, que tiene el sabor del reggaetón (J. Balvin aparece en su remix latino).



Fonsi dice que no quiere que le den crédito por el éxito de la música latina en la radio, pero sabe que “Despacito” ha ayudado a crear el ambiente.



“Espero que sea una puerta que permanezca abierta por mucho tiempo. Creo que es algo más grande que tan solo este verano. Creo que ya era hora de que la música latina recibiera atención y me encanta el hecho de que estemos todos colaborando en distintos idiomas”, expresó. “No se trata de dónde venimos o en qué idioma cantamos, se trata de unir las culturas y distintos estilos, y es bueno para la música en general”.



Erika Ender, quien coescribió “Despacito” con Fonsi en la casa de éste en septiembre del 2015, dijo que cuando crearon la canción sintieron que tenían ante ellos algo especial.



“Algunas canciones vienen con una chispa especial y creo que esta la tiene. ...Nos vimos el uno al otro y dijimos, ‘Creo que es un éxito’”, recordó.



Ender también le acredita el éxito del tema a la decisión de Fonsi de salirse de su zona de confort.



“La gente solía verlo como un cantante de baladas o de pop”, dijo, “y él se salió de su camino para traerle algo nuevo al público”.