Vuelan con Napoleón

MEXICALI, Baja California

Todo un caballero el "Poeta de la canción" sacó su lado más profesional al decir que el show debe continuar, ya que el clima no impidió que se realizara su concierto en Mexicali el sábado.



El intérprete se presentó a lado de sus más de 10 músicos y dio la sorpresa al presentar a su hijo José María con quien hizo un dueto.



"Estoy contento porque estamos aquí, se agradecen estas pruebas de amor y de afecto, sobre todo a ustedes que a pesar de que el tiempo está así, siguen aquí conmigo a ustedes amigos y a ustedes mujeres preciosas con todo respeto", dijo el cantante agradecido con su gente.



El concierto, como acostumbra el cantante se mantuvo en la línea de anécdotas, consejos y recuerdos de su familia y el matrimonio, brindó dos temas inéditos como "Hijo mío" y "¿Quién eres tú?" dedicado a su hija que vive en Canadá, dijo que se la escribió al esposo de ella y que la interpretó en el día de su boda.



Nada impidió que Napoleón se bajara del escenario: Ni el frío, ni el viento, compartió que su público merecía respeto y admiración, así se continuaría aunque todo volara, incluso la mesa que tenía para sus bebidas.



"Este viento nos pone de cabeza a todos, pero es bueno seguir y no dejar todo; comentaba mi padre, si ya nadaste en el río y crees que lo puedes seguir, es mejor que vayas hacia el otro lado y no te regreses, si no podrías ahogarte y no llegar, por eso es mejor arriesgar para ir a otro lado", compartió el cantante su analogía por la adversidad en el clima, él prefería ir contra corriente en este caso de "viento" por compartir con su público.



Las canciones que lo han acompañado como "Ella se llamaba Martha", "Pajarillo", "Celos" , "Vive" y muchas más hicieron que la armonía de su música hiciera más cálido el ambiente, muchas personas fueron a descansar al Lobby del hotel pero otras siguieron firmes coreando a todo pulmón cada melodía.



"Cantó un niño hace rato, así se empieza en la vida, todo cuesta, es mejor batallar por algo que obtenerlo fácil porque lo que no cuesta cómo que no se aprecia mucho, le deseo mucha suerte a él que siendo tan pequeño esté cantando", dijo el intérprete sobre Max Torres quien cantó minutos antes.



Las personas que acudieron llevaban cobijas y suéteres gruesos, con seguridad, querían estar cerca del cantante de 67 años y quien demostró que es fiel y que se debe a su público.