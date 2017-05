Las polémicas de "El Potrillo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alejandro Fernández “El Potrillo” volvió a dar de qué hablar luego de aparecer en el palenque de la Feria de Puebla.



Durante el show, recibió una bebida por parte de uno de los asistentes y el trago hizo efectos en su cuerpo, pues le causó vómito.



El cantante dijo que todo fue culpa del tequila rosa que le dieron.



Lo cierto es que no es la primera ocasión que el intérprete de “Sin tantita pena” da de qué hablar por algo relacionado con el alcohol.



En agosto del año pasado se viralizó en redes una fotografía del cantante durante un festejo en Las Vegas.



La imagen lo mostraba sin camisa y despeinado, junto a otros dos hombres.



“Sí, me fui de fiesta. Sí, bebí para celebrar”, dijo días después “El Potrillo” ante el revuelo causado.



En junio del año pasado, Alejandro Fernández sufrió una grave lesión por la mordida de uno de sus perros.



Ante la seriedad de la lesión, que lo obligó a alejarse de los escenarios, se dijo que en realidad lo había mordido un jaguar, algo que el cantante negó.



En septiembre de 2015 sufrió un accidente automovilístico en Guadalajara. Algunas versiones apuntaron a que el cantante no viajaba en la camioneta que se volcó y él declaró que se encontraba bien.