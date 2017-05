Harry Styles desafía a la gravedad en 'Sign of the Times'

(GH)

Harry Styles lanzó en su canal oficial de YouTube el video oficial de "Sign of the Times", el tema con el que marca el inicio de su carrera en solitario, ya alejado del grupo con el que se hizo mundialmente famoso: One Direction.Como si se tratara de una metáfora de las dimensiones que el británico desea alcanzar ya como artista independiente, en el video de la canción se le ve alzando vuelo: balanceándose desde las alturas para recorrer los lagos y montañas de la isla de Skye en Escocia.