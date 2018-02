Familia de difunto guitarrista de Kryptonite acusa a médico

ATLANTA, Georgia(AP )

La familia del difunto guitarrista del grupo de rock 3 Doors Down está acusando a un médico de Alabama de alimentar la adicción del músico a los opioides que llevó a su muerte.



Las autoridades dicen que Matthew Roberts fue hallado muerto en agosto de 2016 en un pasillo de un hotel a las afueras de Milwaukee, donde se encontraba para tocar en un concierto benéfico. Tenía 38 años.



En una demanda presentada recientemente en Alabama, la familia de Roberts dice que el doctor Richard Snellgrove comenzó a recetarle altas dosis de opioides en el 2006 y continuó haciéndolo hasta días antes de su deceso, una década después.

Entre los acusados nombrados en la demanda está la cadena de farmacias Rite Aid, que la familia dice falló al no reportar sospechas de abuso de drogas por parte de Roberts.

Abogados de Snellgrove y un representante de la compañía farmacéutica con sede en Pennsylvania no respondieron de inmediato mensajes en busca de comentarios el jueves.

Roberts coescribió el éxito de 3 Doors Down "Kryptonite", que en 2001 estuvo nominado a un Grammy a la mejor canción de rock.

El 20 de agosto del 2016, Roberts apareció muerto en un Hampton Inn en West Bend, Wisconsin, con un estuche de guitarra a su lado y un parche del opioide fentanilo puesto, escribió un agente especial de la agencia federal anti-drogas en una declaración jurada. Un médico forense luego dictaminó que la causa de muerte fue sobredosis de fentanilo, hidrocoína y alprazolam, según el mismo afidávit.