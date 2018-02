César Bono, de Televisa a TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

César Bono ya no tiene exclusividad con Televisa y a partir del próximo lunes aparecerá en la pantalla de TV Azteca.



El actor recibió la notificación de que su estatus laboral con la televisora había cambiado. "Lo único que me dolió fue haber perdido una oportunidad en Los Ángeles y en una serie de HBO", comentó el actor.



A finales de octubre del año pasado, la empresa le comunicó el final de su exclusividad, un mes después comenzó a grabar en la televisora del Ajusco dentro de "3 Familias".



"Yo trabajé con Joshua Mintz y muchos otros compañeros de Televisa ahora están en TV Azteca y eso fue una de las cosas que me convencieron de estar aquí", agregó.



Bono explica que fue una cuestión de suerte, el poder incorporarse a Azteca. "Estoy contento, porque me han dicho que esta serie le está yendo bien", dijo.