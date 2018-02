Ana de la Reguera dobletea por 'Goliath' y 'Power'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Ejecutar dos personajes opuestos al mismo tiempo no es fácil y Ana de la Reguera lo experimentó con las series "Goliath" y "Power", ambas además con un estreno tentativo para mediados de año.



En la primera, para Amazon Estudios y donde comparte créditos con Billy Bob Thornton (El pasado nos condena) es una aspirante a la alcaldía de Los Ángeles.



En la otra, para el canal Starz, es la líder de un cártel de drogas, no necesariamente violenta.



"Era una cosa rara, para Power me volaban a Nueva York para hacer en dos días lo que tenía en la historia y me regresaban", cuenta.



"Un día estaba en un personaje y, al siguiente, en otro; pedía que comenzaran a trabajar con el otro actor para que volviera a meterme en la trama y así seguir, pero sí me costaba", agrega la veracruzana.



Recuerda que físicamente los personajes son distintos, ya no se diga en actitud y expresiones.



"Goliath ya la terminé, ahora me queda como un mes de trabajo con Power; nunca me había pasado estar en dos cosas al mismo tiempo, pero de gran aprendizaje", apunta.



Al término de las grabaciones, destaca De la Reguera, no tiene aún proyecto en puerta, está viendo posibilidades en Estados Unidos y alguna cosa en México.



Construyendo casas.

Este miércoles la actriz de "Hidalgo, la historia jamás contada" y "Nacho libre" presentó oficialmente la organización civil "Los Ángeles en México", que integra.



Junto con la actriz y productora Olga Segura (Verónica y La hermandad) y Esmeralda Pimentel (Cuando los hijos regresan) estuvo en el evento Zona Maco 2018, Feria de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México.



"Los Ángeles en México", en la cual también participan Kate del Castillo (La reina del sur) y Karla Souza (Nosotros los Nobles) fue creada tras los sismos del S-19, con el objetivo de apoyar en la reconstrucción de casas. Por ahora se tiene proyectado apoyar 20, se colocó una primera piedra en Puebla.