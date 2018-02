CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Casi nadie sabe, pero Esmeralda Pimentel escribe cuentos y guiones de cine, los cuales pretende concretar tras la cámara, en el futuro.



Así que durante su próxima estancia en Los Ángeles, California, donde por cuatro meses tomará clases de actuación, aprovechará para tomar un taller de dirección.



"Quiero tener esa capacidad que no solamente me funcionaría como actriz, sino para crear otros proyectos, es algo que siempre me ha interesado", dice la actriz de "Enamorándome de Ramón".



"Tengo varios amigos que me van a estar pasando tips y ayudando a hacer cortos allá", agrega.



Pimentel, de 29 años, espera por lo pronto el estreno de "Bellas y bestias", serie televisiva en donde interpreta a ocho personajes, teniendo como fondo la venganza.



Ayer miérocles la participante en los filmes "El que busca encuentra" y "Cuando los hijos regresan" estuvo en la presentación de la organización Los Ángeles en México, creada para la reconstrucción de casas tras los sismos de septiembre pasado.



El grupo, al que se acaba de sumar, fue creado por Ana de la Reguera, Kate del Castillo, Karla Souza y Olga Segura.

"Esperamos que la gente se vaya sumando para la causa", expone Pimentel.