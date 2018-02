El tiempo amolda a Plastilina Mosh

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Pasaron 10 años desde el lanzamiento del último disco inédito de Plastilina Mosh, algunos se preguntarán si este tiempo los dejó fuera del mercado, pero eso no le preocupa a los regiomontanos.



Alejandro Rosso y Jonás González (Jonáz) prefieren enfocarse en sus seguidores quienes, están convencidos, disfrutarán del nuevo álbum como si el tiempo no hubiera pasado.



"Vemos como un disco de celebración, será bastante sexy, los mismos güeyes pero 20 años más viejos; posiblemente sea el último disco de Plastilina Mosh; a partir de ahora podrían ser puros sencillos", detalló Jonáz.



La historia de la banda no es corta, su primer disco "Aquamosh" (1998) logró darles reconocimiento internacional inmediato, aprovechando el movimiento llamado "Avanzada Regia", para consolidar su carrera.



Hoy regresan con un proyecto renovado que conserva su esencia, el cual todavía no tiene título pero sí un sencillo "Ja ja ja", lanzado en los primeros días de 2018.



"Necesitábamos vivir, porque si tu vida se centra en el tocar y viajar se vuelve medio soso; tienes que ir a las cosas de los sobrinos y la familia, a lo que resulta banal pero que te da creatividad e ideas y queríamos vivir esa parte", comentó Jonáz.



A pesar de que su vida es diferente y por lo tanto lo es su proceso creativo, la banda considera que sigue siendo la misma; amoldándose, pero no tanto, a los tiempos.



"El break nos sirvió para recordar porque lo hacíamos, giramos tantos que no sabíamos por qué estábamos ahí, disfrutar la vida laboral, tenía ganas de hacer un disco solo", añadió el integrante de Platilina Mosh.



El concierto para presentar su nuevo disco se había programado para el 21 de octubre del año pasado, pero debido al sismo del 19 de septiembre, hubo que posponerlo.



La fecha será algo emblemática, por irónica, el 14 de febrero en el Plaza Condesa: las letras del dúo siempre han contado con un doble sentido o un mensaje directo, el humor y cinismo de sus videos los volvían favoritos de muchos; estos éxitos les dieron la oportunidad de llegar a España, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Argentina, Colombia, entre otros países.



"Los temas darán mucho de qué hablar, por ello la pausa, no queríamos un álbum sólo por hacerlo, ni repetirnos", comenta Jonáz.



Los estándares que tienen que cruzar son altos el público ahora es difícil de sorprender. Lo sabe Jonáz, que no ha estado lejos de los escenarios; entre sus colaboraciones destaca la que hizo con la banda Morenito de fuego, con quien participó en la canción "Maldición gitana", en una mezcla de cumbia, pop y un toque de electrónica.



"Me di la oportunidad de laborar con alguien más, de ver Plastilina Mosh desde afuera, llevaba más de ocho años sin poder participar con alguien más", detalló Jonáz.



En este retiro, ambos se han presentado en diferentes escenarios, entre ellos Pa´l Norte y el Vive Latino, pero hasta ahora prevén presentarse en solitario.



Los boletos para el concierto de El Plaza Condesa son de 547 y 889 pesos. A las personas que habían comprado el boleto para la fecha de octubre se les respetará su lugar.



1998

Año del debut

La banda lanzó su primer álbum titulado "Aquamosh", con éxitos como "Afroman".

2007

REMIX ESPECIAL

Interpretaron un tema con Hilary Duff para los premios MTV, "With love".

2008

Último Disco

Los regios lanzaron "All you need is Mosh", su pasado material de estudio.