¡Oren por él!, pide esposa de José José

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego del traslado de José José al Hospital Jackson Memorial, en la ciudad de Miami, Florida, la preocupación por el estado de salud del "Príncipe de la Canción", se ha incrementado en México.



Ante todo esto, la esposa del cantante, Sara Salazar, dio a conocer detalles del estado de salud del intérprete: "Está muy bien y llegando a Miami por eso, porque está bien... fue el mejor regalo que me han dado en mi cumpleaños y les pido que oren por José", dijo la cubana a los medios.



Mientras algunas fuentes sostienen que realizó un viaje de emergencia de Toluca a Miami para ser internado, otras han manejado que sólo viajó acompañado de su hija Sarita para continuar su tratamiento y recuperarse de su enfermedad junto a su familia.



Cabe destacar que el ingreso del cantante al Hospital Jackson Memorial, es por trámite migratorio. Las imágenes de la cadena Telemundo muestran al "Príncipe de la Canción" tendido en una camilla tras ser bajado de una ambulancia hacia el área de urgencias del nosocomio de Miami, cosa que fue desmentida, ya que era una paciente que venía en el mismo vuelo.



Por su parte, la doctora que estuvo cerca de José Rómulo Sosa en el Instituto Nacional de Nutrición en la CDMX, dijo que las cosas no pintan nada bien para el intérprete.



De acuerdo con la especialista, quien por obvias razones no reveló su nombre, el cáncer de páncreas que padeció José José es uno de los más agresivos, por lo que el vocalista se encuentra delicado de salud.



Su hija Marysol lo sacó del hospital el pasado 29 de enero, con indicaciones médicas, pues tiene problemas con la glucosa.