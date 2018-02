Delicado, "El Príncipe de la canción"

CIUDAD DE MÉXICO()

A pocas horas de darse a conocer que José José fue hospitalizado en Miami, su ex pareja y madre de sus dos hijos, Anel, dio algunos detalles del preocupante estado de salud del "Príncipe de la Canción".



"Esta delicado, le están dando de comer a través de una sonda, el doctor no quiere nada más que este en un completo reposo, tranquilo y ver que le funcione el alimento porque se lo tienen que poner por el estómago me parece", contó la ex modelo.



Sin imaginar que el cantante viajaría a Estados Unidos para estar cerca de su esposa Sara y de Sarita, su hija menor, Anel habló en entrevista para el programa "Fórmula Espectacular" sobre la alejada relación que mantiene con el intérprete mexicano.



"Sería para mí sensacional si yo pudiera verlo y abrazarlo, sería verdaderamente para mi maravilloso, pero él no quiere, y debe de tener sus motivos, en razón directa de cómo se siente", confesó.



Al ser cuestionada sobre qué le diría al cantante al tenerlo frente a frente, Anel explicó: "a lo mejor nada, el silencio muchas veces habla más que muchas palabras".



"Nos amamos muchísimo"



Además de ello, la madre de los dos hijos mayores del cantante, afirmó que su relación fue fundamental para el éxito que mantiene José José hasta el día de hoy. "El amor de Anel y de José Rómulo fue la plataforma para que el mundo tuviera hasta hoy en día a JoséJosé como artista, eso no lo puede negar ni él, ni nadie".



Finalmente, Anel subrayó: "creo que fui la ayuda idónea en esos años de 1970 a 1990 que nos separamos, entre una cosa y otra pero la plataforma se hizo a través de nuestra relación, a través de que Fanny me representaba a mí, lo empieza a representar a él que venía muy triste cuando empezó la carrera cuando yo lo conocí, el venía muy triste, había ganado (y) perdido con (el tema) "El Triste" y era una época especial, éramos jóvenes y nos amamos muchísimo, eso si te puedo decir, que fue la plataforma para que se diera el José José que todo mundo ha disfrutado hasta el día de hoy en sus grabaciones".