Madonna enfrenta preguntas incómodas en proceso de adopción

LILONGWE, Malaui(AP )

Una jueza en Malaui le hizo a Madonna "preguntas incómodas" durante la solicitud de la estrella pop para adoptar más niños del país africano, indica un documento de la corte obtenido el miércoles por The Associated Press.



La jueza Fiona Mwale detalló sus razones para permitir que Madonna adopte a un par de mellizas de 4 años en su fallo del martes. Dijo que estaba complacida de que Madonna "está motivada por su deseo de ofrecerles un hogar, amor, protección y guía a las niñas".



Madonna, quien tiene otros dos hijos adoptivos de Malaui, calificó previamente como falsos reportes de un nuevo proceso de adopción al decir que se encontraba en el país solo para hacer trabajo benéfico. Presentó la solicitud en un tribunal superior en Lilongwe, la capital de Malaui, el 25 de enero, según oficiales de la corte y del gobierno.



The Associated Press reportó el mes pasado que Madonna estaba buscando adoptar de nuevo, pero en ese momento la cantante lo negó.