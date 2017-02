Kate del Castillo y "El Chapo" vuelven a "coincidir"

NUEVA YORK, EU(SUN)

Kate del Castillo y Joaquín "El Chapo" Guzmán han vuelto a coincidir.



Mientras Kate apareció este miércoles en el Hudson Mercantile de Nueva York para hablar sobre su experiencia como actriz en un encuentro organizado por Netflix, a media hora de distancia tomando el subterráneo, "El Chapo" tiene como estancia el Metropolitan Correctional Center, al Sur de Manhattan, desde que fue extraditado el pasado 19 de enero.



La protagonista de "Ingobernable", serie en la que se convierte en primera dama de México, no hizo referencia a esta coincidencia con el narcotraficante, a la que podría sumarse también la imposibilidad de ambos de volver a México por ahora. Tampoco quiso hablar mucho sobre política, limitándose a decir que cuando habla del tema se mete en problemas.



"Estoy haciendo el personaje de la Primera Dama de México que no tiene nada qué ver con la primera dama real, ni siquiera con el Presidente, está basado en ciertas cosas que pasan en México que son cosas terribles que están pasando. No tiene nada que ver con la Primera Dama real".



De lo que sí habló es de su experiencia como hispana en el mundo de la actuación. Junto a ella estaban actrices de distintas complexiones, orígenes y con papeles que han impactado en el público gracias a la plataforma de Netflix: Danielle Brooks, "Taystee" en “Orange Is The New Black”; Jessica Henwick, quien da vida a Collet Wing en "Iron Fist"; Gillian Jacobs protagonista de "Love" y Logan Browning, de "Dear Withe People".



"Creo que es muy importante que ahora nosotras como actrices podamos ir de la mano de los escritores porque antes las villanas siempre eran las que eran seductoras, voluptuosas. Yo soy latina y sé lo que quiero decir, a las latinas siempre nos querían poner así y está bien si así es el personaje, pero mi personaje con 'Ingobernable' es una primera dama, es una villana pero ella no tiene que mostrarse en esa forma. Es ser muchas otras cosas, no nada más el 'soy una villana porque sé cómo manipular a los hombres con sexo o por mi género o por mis hijos'".



Recordó que el primer programa que hizo en Estados Unidos fue “American Family”, por el 2002. En aquel tiempo ella tenía el pelo en un tono café similar al que se le ve ahora, sin embargo, le dijeron que tenía que ser negro para parecer latina y hablar con un inglés pronunciado como los latinos.