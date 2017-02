Sorprende delgadez de Nicole Kidman

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Big Little Lies #premiere @hbo #keithurban #nicolekidman #biglittlelies #hbo #omega #watch @omega Una foto publicada por Nicole Kidman World (@nicolekidmanfci) el 7 de Feb de 2017 a la(s) 11:05 PST

En las recientes apariciones públicas de Nicole Kidman, ha llamado la atención su delgada figura, pues a pesar de que la actriz siembre ha tenido un cuerpo esbelto, ahora, luce aún más delgada.La famosa de 49 años de edad asistió a la premier de "The Big Little Lies", donde lució un vestido que dejó al descubierto sus delgados brazos y piernas.A pesar de que es sabido que Kidman usa botox, su rostro tenía un aspecto ligeramente distinto, según apunta el portal El Mundo; lo que más llamó la atención fueron sus manos, las muñecas y las rodillas, los huesos eran notorios a través de la piel.Hace unos días, durante el almuerzo de los nominados al Oscar, Nicole vistió un vestido gris que usó con un cinturón, accesorio que remarcó aún más su esbelta figura.Este nuevo aspecto da de qué hablar luego de que la actriz decidiera quitarse los implantes de pecho: "No quería nada tóxico dentro de su cuerpo".