Cineastas mexicanos independientes suspende actividades en EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para proteger a sus alumnos en Estados Unidos, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI), anunció esta tarde que suspenderá actividades de subsidiaria en el país del Norte.



A través de un comunicado, Pedro Araneda, director general de la AMCI dio a conocer la postura.



“A pesar de que la mayoría de las personas en la industria en Hollywood son muy abiertas y plurales, no queremos exponer a nuestros alumnos a las condiciones hostiles que el gobierno Norteamericano ha impuesto en materia de entrada a ese país con sus políticas de inmigración”, subraya.



La AMCI, con 23 años de existencia, tiene en EU el International Institute of Film and Acting (IFA), dedicado en los últimos cinco años a llevar a estudiantes de cine y actuación de México y Latinoamérica a Hollywood para vivir la experiencia de cómo se realiza y se vive la industria.



El texto señala que gente como el cinefotógrafo nominado al Oscar, Rodrigo Prieto, ha colaborado en la enseñanza de los alumnos del IFA.



“IFA volverá a abrir sus puertas tan pronto las condiciones de Estados Unidos cambien, pese a ello, seguiremos trabajando con nuestros socios en nuestro país vecino por medio de la producción y distribución, como por ejemplo, a través de obras como nuestro compilado de cortometrajes, así como nuestro largometraje El sueño de Alicia, ambos estrenándose en fechas por determinar”, se lee.