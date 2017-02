Natália Subtil escribirá libro de su embarazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después del nacimiento de Mila, fruto de su relación con Sergio Mayer Mori, la brasileña Natália Subtil tiene muchos planes en mente, pues ya no sólo piensa en su carrera como modelo, ahora lo hace como cantante, actriz y escritora.



Subtil de 28 años de edad aseguró que luego de haber vivido su embarazo sin una pareja, ya escribe el libro “9 meses sola”, en donde hablará de su experiencia en dicha etapa y ya como mamá soltera de Mila Mayer Subtil.



A través de Instagram, la actriz de la cinta “Un padre no tan padre”, compartió un adelanto de lo que ya escribe, aunque no dio más detalles.



Recordemos que Natália vivió un tiempo en casa de Bárbara Mori, abuela de la niña, con el objetivo de convivir sanamente con el padre de la bebé, pero las cosas al parecer no funcionaron y terminó por regresarse a su casa.



Comentó que está por salir su primer sencillo en el ámbito musical, aunque se desconoce el género.