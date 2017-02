¿Jack Nicholson regresa al cine?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una nueva versión surgida en Hollywood asegura que Jack Nicholson volverá al cine con la adaptación en inglés de la cinta alemana “Toni Erdmann”.



Así lo dio a conocer el portal “Variety”, que también indicó que Paramount Pictures se hizo con los derechos para la adaptación, en la que Nicholson tendría el papel principal.



Fuentes citadas por “Variety” aseguraron que a Nicholson le gustó mucho la película original y por ello se acercó a personal de Paramount, aunque la empresa no ha emitido alguna confirmación oficial.



“Toni Erdmann” está nominada este año al Óscar de Mejor Película Extranjera. Narra la historia de un padre bromista que trata de reconectarse con su trabajadora hija creando un alter ego que funge como coach de vida de ella.



Por ahora no ha trascendido quién interpretaría a la hija ni sobre el director o guionista.

Desde 2010 Nicholson está alejado del cine. En 2013 comenzaron a surgir versiones de que problemas de salud habrían obligado su retiro.



En 2014 incluso se dijo que el actor padece Alzheimer y por ello se ve desorientado cada que sale de casa, además de que sería el motivo por el que no puede filmar.



“How do You Know” (2010) es la más reciente cinta de Nicholson hasta ahora, pues aunque le ofrecieron participar en “42” y en “The Judge” como padre del personaje de Robert Downey Jr., finalmente rechazó los papeles.



Nicholson, quien cumplirá 80 años el próximo abril, tiene en su haber cintas clásicas como “One Flew Over the Cuckoo's Nest”, “Easy Rider” y “As Good as it gets”.