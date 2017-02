Lady Gaga responde a críticas sobre su figura en el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de animar el medio tiempo del Super Bowl, Lady Gaga recibió diversas críticas por su actuación y su figura, con relación a lo segundo algunos señalaron que el vestuario elegido no le favoreció por su "tipo de cuerpo", algunos otros comentaron sobre la "pancita" que mostró cuando usó el atuendo que dejó al descubierto su abdomen.



A estas versiones, la intérprete respondió con un breve pero conciso mensaje en Instagram sobre lo orgullosa que se siente tal y como es:



"Me he enterado de que mi cuerpo se ha convertido en motivo de debate, y sólo quiero decir que me siento muy orgullosa de él, al igual que ustedes deberían estar orgullosos del suyo. Sin importar quiénes o cómo sean. Podría darles un millón de motivos por los que no deberían escuchar a nada ni nadie para tener éxito. Sean ustedes mismos, sin descanso. De eso están hechos los campeones. Muchas gracias a todos por apoyarme. Los quiero chicos", escribió.



El mensaje lo acompañó precisamente con una fotografía en la que del atuendo más atrevido que lució la tarde del domingo.



Tras su actuación en el evento deportivo, las ventas de sus canciones "Born This Way", "Bad Romance" y "Poker Face" se dispararon. Sus discos tuvieron más de 23 mil descargas y sus canciones más de 125 mil.



Su canción mejor vendida el domingo fue "Million Reasons", con 45 mil descargas, un incremento de casi 900% frente a las cinco mil del día previo.