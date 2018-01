Estrena Justin Timberlake nueva canción

MEXICALI, Baja California(GH)

Con un concepto renovado que suena totalmente a su última producción discográfica, Justin Timberlake regresa a la música con “Filthy”, su más reciente sencillo.



El cantante lanzará su cuarto álbum de estudio titulado “Man of the Woods” el próximo 2 de febrero de donde se desprende su nuevo sencillo y video “Filthy”.



La canción fue co-escrita y co-producida por Timberlake, Timbaland y Danja, con créditos adicionales por parte de James Faunleroy y Larrance Dopson.



Además el álbum contará con colaboraciones como The Neptunes, agrupación conformada por Pharrell y Chad Hugo, con quienes ya había colaborado en producciones anteriores como “Justified”, su primer álbum de estudio.



Asimismo, tendrá colaboraciones con la cantante de R&B, Alicia Keys y el cantante de country Chris Stapleton.



“Man of the Woods” llega luego de su último disco de estudio, “The 20/20 Experience” (2013), el cual dio por terminado un descanso de casi siete años tras los discos “FutureSex / LoveSounds” (2006) y “Justified” (2002).



El video musical de “Filthy” fue dirigido por el innovador y multi-galardonado director Mark Romanek. El colorido y futurista video cargado de baile muestra a Timberlake como un inventor moderno presentando su última creación al mundo, siendo esta la segunda vez que Timberlake y Romanek se han unido para crear un video único.



En una postura emitida por el cantante originario de Memphis, Tennessee, EU, expresó que este nuevo disco está inspirado en su hijo, su esposa y su viaje personal desde su ciudad natal hasta donde se encuentra hoy en día.



Para el 2 de febrero, Timberlake lanzará tres videos adicionales, cada uno con el estilo y color individual de tres directores diferentes.



El resto de las canciones serán lanzadas semanalmente empezando el 18 de enero llevando al lanzamiento del álbum completo en las distintas plataformas digitales de música.



Con esta nueva etapa del cantante, seguramente veremos un poco de lo nuevo en su presentación del medio tiempo del Pepsi Super Bowl LII, tan sólo dos días después del lanzamiento de “Man of the Woods”, el domingo 4 de febrero.