Suelta Netflix sus estrenos para el 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

Netflix anunció su lista de estrenos para este 2018, donde la gran ausente es “Stranger Things”, mientras que una de las más esperadas en Latinoamérica es “Luis Miguel: La serie”.



Con una peculiar lista en sus redes sociales, que definieron mediante emojis, Neflix, junto con los reyes magos, trajo a sus usuarios la esperada lista para este año.



El catálogo de series de estreno es extenso, como para no despegarse del sillón y la plataforma en todo este año.

El listado lo encabeza una de las series que más dieron de qué hablar en el 2017, “13 Reasons Why”, producida por Selena Gómez, la cual regresa con su segunda temporada.



Así mismo, una de las producciones más esperadas por el público latino es la de “Luis Miguel: La serie”, misma que estrenará su primera temporada.



Luego de que se anunciara su cancelación y esto generara una revuelta en las redes sociales, “Sense8” retornará para su episodio final en este 2018.



El drama de ficción sobre la ex primera dama de México, “Ingobernable”, protagonizada por Kate del Castillo también llegará en su segunda temporada.



Otro de los éxitos inesperados que dejó Netflix en el 2017, fue el thriller “Mindhunter”, por lo que su segunda temporada llegará a la plataforma este año.



Por otro lado, el también criticado Diego Luna protagonizará la cuarta temporada de “Narcos”, al lado de Michael Peña.



“Ozark” y “Dark” también tendrán su segunda temporada en este 2018, al colocarse como unas de las series favoritas de los usuarios de la plataforma el año pasado.



Con esta gran gama de shows originales de Netflix, no habrá manera de alejarse de la plataforma en todo el 2018.