Las películas que le ganaron a 'The Shape of Water'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“The Shape of Water” (La forma del agua), cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, partía como una de las favoritas en la entrega 75 de los Globos de Oro, pues fue nominada en siete categorías.



Sin embargo, al final de la noche, la película sólo obtuvo dos de los galardones: Mejor director, para Del Toro, y mejor música original, para el francés Alexandre Desplat.



“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” fue la gran rival de la cinta de Del Toro, pues le “arrebató” cuatro galardones: Película de drama, actriz de drama, actor de reparto y guión.



Como actriz de drama estaba nominada Sally Hawkins por “The Shape”, pero finalmente el premio lo obtuvo Frances McDormand, protagonista de “Three Billboards”.



Sam Rockwell, de “Three Billboards”, se llevó el galardón de actor de reparto, categoría en la que también competía Richard Jenkins, de “The Shape”.



En la categoría de guión, Guillermo del Toro y Vanessa Taylor aspiraban al galardón por “The Shape”, pero el ganador fue Martin McDonagh por “Three Billboards”.



Allison Janney, de “I, Tonya”, ganó la categoría de Mejor actriz de reparto, en donde también estaba nominada Octavio Spencer por “The Shape of Water”.



“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” narra la historia de una mujer que se enfrenta a la policía de su localidad tras el asesinato de su hija.



“I, Tonya” cuenta la vida personal y profesional de la patinadora Tonya Harding, y en especial el ataque a Nancy Kerrigan, su rival en el equipo olímpico.