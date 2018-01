Lola Cortés apuesta por su salud y menos estrés

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Inició 2018 y Lola Cortés tiene muy claras sus prioridades: Cuidar la salud para, a su vez, tener trabajo todo el año.



La llamada reina de los musicales explicó que el año pasado los problemas de salud y las pérdidas de seres queridos estuvieron a la orden del día para ella.



“Me recomendaron descansar. Los doctores me dicen que todo es anímico, porque estoy con el estrés hasta el tope, por lo que me fui a mi casa a relajarme, renuncié a algunos trabajos”, dice la actriz, quien también estuvo como invitada en el programa Bailando por un sueño de Televisa.



Esta mala racha, recuerda, comenzó en septiembre, cuando debido al temblor del día 19 la zona en la que vive tuvo muchos daños graves, como derrumbes de edicios, luego vivió el dolor de la muerte de Hiromi, y su hija Julieta, después del 3 de octubre (día de su cumpleaños), terminó en el hospital por un problema en el sistema digestivo.



Por si fuera poco, terminó con el fallecimiento de su colega, la actriz Maru Dueñas.



Después de todo esto, Lolita tuvo que hacer una pausa y quedarse sólo con algunos proyectos, como 12 princesas en pugna, porque es relajante para ella.



“Estas mujeres me hacen el día, éste es mi recreo, no es trabajo. Vengo a disfrutar, a aprender de ellas, sus compañeras del elenco, porque muchas hacen papeles diferentes, es impresionante; Leslie Martínez, quien hace Cenicienta, se la rifa en cada función, así que no crean, ha sido bastante difícil, entonces tengo que disciplinarme”, reconoce Lola mientras sus compañeras acompañaban su trozo de rosca con un poco de leche.



Este año, tanto la actriz como su hermana Laura Cortés cumplen 40 años de carrera artística, suceso que piensan festejar con un espectáculo musical que, de ser posible, esperan llevar de gira.



“Creo que debemos hacer un concierto con mariachi, porque cuando la vi haciendo el monólogo de Chavela Vargas y la escuché cantar era impresionante, ella nunca había querido cantar música folclórica porque le daba mucho miedo, entonces le dije: quiero que hagamos un show con puro mariachi nosotras dos, pero ya no de musicales, porque creo que tenemos mucho que cantar y contar una historia de nuestra vida”.



Aún no hay una fecha para su estreno, pero Lola compartió que ya lo están planeando y hasta tienen el ofrecimiento de un espacio para presentar su espectáculo que, tentativamente, llevará el nombre Grupo de Fiestas.



Al tiempo que actúa, Cortés tiene su escuela de actuación y promueve junto a Fernando Lozano las obras de Teatro en Corto en una casa de la colonia Nápoles.