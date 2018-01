Los grandes perdedores de los Globos de Oro 2018

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Frente a las sonrisas de los grandes triunfadores de los Globo de Oro, hubo varias producciones que se fueron sin premios en la noche del domingo.



En el caso de las producciones cinematográficas, una de las cintas que partía como favoritas de la noche y que resultó como la gran perdedora de la edición número 75 edición del certamen, fue "The Post: Los secretos del Pentágono", el thriller político de Steven Spielberg.



Pese a sus seis nominaciones, las mismas que la gran triunfadora, la independiente "Tres anuncios por un crimen", la película protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks se fue sin galardones.



Tampoco fue la gran noche de "La forma del agua", la romántica fábula del mexicano Guillermo del Toro, que no obstante sí se coronó como el Mejor Director de estos Globo de Oro.



La película cosechó, además, una segunda estatuilla de las siete a las que optaba: la de Mejor Banda Sonora para Alexandre Desplat. Con todo, que no arrasara como se esperaba no significa que no pueda hacerlo en los Óscar.







Al contrario que otros años, esta vez los Globo de Oro sí coincidieron, y mucho, con los triunfadores de los pasados Emmy. Y si las exitosas "Game of Thrones" (HBO) y "Stranger Things" (Netix) habían cosechado ya escasas nominaciones, ambas se fueron con las manos vacías frente a las dos grandes vencedoras: "The Handmaid's Tale" (Hulu) y "Big Little Lies" (HBO).



Fuente: Emol/GDA