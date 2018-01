Es Del Toro mexicano de oro

(GH)

Un cuarto de siglo tuvo que esperar Guillermo Del Toro para ver cristalizado el sueño de ganar un Globo de Oro, al serelegido como "Mejor Director" por el filme "The Shape of Water".



Fue anoche, durante la 75 edición de estos premios, que el cineasta oriundo de Jalisco subió al escenario para recibir su estatuilla.



"Discúlpenme, me ha tomado más de 25 años y no estaría aquí sin mi elenco, mi equipo y mis monstruos", dijo Guillermo Del Toro, emocionado al recibir el Globo de Oro por la película que estuvo nominada en siete categorías.



"Creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante", continuó.



Defiende a sus monstruos



Tras pedir a la producción que bajara el volumen para poder proseguir con su discurso, el cineasta enfatizó la importancia de los monstruos que ha creado para sus producciones.



"He elaborado historias llenas de emoción, luces, y sombras y en muchas instancias, en tres ocasiones especiales, estas historias, estas fábulas, me han salvado la vida...", enfatizó.



"Como directores, estas cosas no se quedan solamente en la filmografía. Nosotros hacemos un pacto con un demonio, a quien le entregamos tres años de nuestra vida por un registro fílmico", bromeó.



Del Toro agradeció a las mujeres que lo apoyaron durante este proyecto: Vanessa Taylor (co-guionista), Sally Hawkins y Octavia Spencer. Finalmente, se despidió con un último agradecimiento: "Gracias a mis monstruos".



Guillermo Del Toro pasa a la historia como el tercer cineasta mexicano en recibir esta distinción, junto a sus compatriotas Alejandro González Iñárritu ("The Reveant") y Alfonso Cuarón ("Gravity").



La película también ganó el galardón como "Mejor banda sonora" y estuvo nominada en las categorías "Mejor película dramática", "Mejor guión", "Mejor actor de reparto" (Richard Jenkins), "Mejor actriz de reparto" (Octavia Spencer) y "Mejor actriz dramática" (Sally Hawkins).