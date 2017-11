Un trío de BC en La voz… México

TIJUANA, Baja California(GH)

Una noche de muchas emociones se vivió en la última Audiciones de “La voz México”, porque además de la clasificación de Hugo Márquez de Mexicali, también lo hizo Gustavo Moreno de Tijuana, y Alex Rodríguez de Ensenada.



El cachanilla quien convencido de triunfar con su estilo reguetonero, pisó el escenario de “La voz… México” con el tema “Me rehúso” y con él convenció a Laura Pausini y Maluma, pero el vencedor fue el cantante colombiano de música urbana.



Por último Alex Rodríguez de Ensenada, Baja California, quien desea transmitir con sus interpretaciones un mensaje de igualdad.



Para la audición, Alex eligió “Contigo”, y así se convirtió en el último integrante en sumarse al equipo de Maluma.



Gustavo va por Tijuana



A pesar de no tener una gran experiencia como solista, Gustavo Moreno reconoce que hay mucho camino por recorrer, más aún ahora que es parte de "La voz... México".



El cantante originario de Tijuana fue seleccionado por Laura Pausini, que de esa manera se convirtió en su coach, dentro del programa de Televisa.



"He escuchado que a Laura Pausini y a Maluma les gustó el color de mi voz. Me siento muy a gusto con los consejos que me ha dado Pausini, es una persona mu cálida", explicó Gustavo Moreno, en entrevista para FRONTERA.



Antes de llegar a "La voz México", Gustavo se desempeñó por tres años como maestro de inglés en el Instituto Progreso, un trabajo que le ayudó a crecer como persona.



"Todavía no tengo una carrera sólida en la música, no tengo ninguna grabación, antes de ser solista, estaba con otros dos chavos haciendo música, íbamos a las escuelas a cantar, pero hasta ahí", mencionó a través de la línea telefónica.



A sus 25 años, Gustavo Moreno dice ser una persona independiente, incluso, desde hace algún tiempo vive solo, en un departamento de Playas de Tijuana.



"Mis papás viven separados, con los dos tengo una excelente relación, tengo un hermano más chico, pero todo bien, vamos saliendo adelante, compartió.



Al igual que lo hizo en las Audiciones, pretende cantar en inglés en las Batallas, el siguiente paso que realizará el cantante tijuanense en "La voz... México".